Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet-Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern-Amecke

Gestern im Tatzeitraum von 17:30 - 18:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter auf der Seestraße in Amecke in ein Auto eingebrochen und eine Handtasche entwendet. Im selben Tatzeitraum wurde die Seitenscheibe eines anderen Autos, welches am Amecker Damm geparkt war, eingeschlagen. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell