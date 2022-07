POL-WAF: Warendorf. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 04.07.2022, 10.42 Uhr. BMW aufgefunden

Warendorf (ots) - Polizisten konnten dank eines Zeugenhinweises am Sonntag (03.07.2022, 20.15 Uhr) die Trunkenheitsfahrt eines 35-jährigen Mannes in Sassenberg stoppen. Eine Zeugin meldete der Polizei einen Autofahrer, der Schlangenlinien fahren und immer wieder in den Gegenverkehr geraten würde. In Sassenberg konnten die Beamten den beschriebenen Pkw samt Fahrer an ...

mehr