POL-ROW: ++ 37-Jähriger bei Unfall lebensbedrohlich verletzt ++ Radfahrer übersehen ++ Einbruchserie im Stadtgebiet ++ Handtasche aus Auto geklaut ++

37-Jähriger bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Tiste. Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 37-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 142 zwischen Vaerloh und Tiste zugezogen. Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße in Richtung Tiste unterwegs, als er auf gerader Strecke vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit zwei Straßenbäumen und blieb in einem Straßengraben liegen. Der 37-jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Aus dem total beschädigten Unfallfahrzeug wurde ein kleiner, heller Hund herausgeschleudert. Das möglicherweise verletzte Tier flüchtete in die Feldmark, als man versuchte es einzufangen. Hinweise zu seinem Verbleib erbittet die Polizeistation in Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Radfahrer übersehen

Sothel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der K 225 (Dunkhorst) und der K 226 (Im Dorfe) ist am Dienstnachmittag gegen 15 Uhr ein 76-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 73-jähriger Autofahrer hatte den von rechts kommenden Radler vermutlich übersehen, als er mit seinem VW Golf in die Straße Im Dorfe abbiegen wollte. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Einbruchserie im Stadtgebiet

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag ist es im Rotenburger Stadtgebiet zu einer Reihe von versuchten und vollendeten Einbrüchen in mehrere Geschäfte gekommen. Im Zuge der Großen Straße brachen unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Optik, in zwei Apotheken und in ein Reformhaus ein. Beim Versuch in Kinderbekleidungsgeschäft und in eine Bäckereifiliale einzudringen scheiterten sie. Am Burworthplatz gelang es ihnen in eine andere Bäckereifiliale einzubrechen. Erbeutet haben die Unbekannten vermutlich etwas Bargeld. Der von ihnen angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro.

Wohnungseinbruch in der Fuhrenstraße

Scheeßel. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Fuhrenstraße eingebrochen. Auf der Rückseite hebelten sie zwei Fenster auf und drangen in die Wohnung ein. Bei der Suche nach Beute fiel den Tätern Bargeld und Schmuck in die Hände.

Handtasche aus Auto geklaut

Zeven. Eine günstige Gelegenheit haben unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in der Schulstraße genutzt. Gegen 17.30 Uhr nahmen sie eine schwarze Damenhandtasche der Marke Zara aus einem unverschlossenen geparkten Opel-Kleintransporter. Darin befand sich eine schwarze Geldbörse der Marke Michael Kors mit Bargeld, Personalausweis, Führerschein, Bankkarten und auch ein Reizstoffsprühgerät. Mit der Tasche verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

