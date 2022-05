Polizei Münster

POL-MS: 28-Jähriger verletzt Kontrahenten mit Messer schwer - Mordkommission im Einsatz

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Nachdem am Donnerstagabend (6.5., 22:20 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus am Kappenberger Damm ein 28-Jähriger durch mehrere Messerstiche eines ebenfalls 28-jährigen Mannes schwer verletzt worden sein soll, ist eine Mordkommission der Polizei Münster unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Heiner Olthuis im Einsatz.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die beiden Männer in dem Haus verabredet gewesen sein. Dort habe sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden vermutlich miteinander bekannten Personen entwickelt. In deren Verlauf soll der Beschuldigte den 28-Jährigen dann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Ein Zeuge wurde durch Hilferufe auf die Situation aufmerksam, hielt den Angreifer fest und alarmierte die Polizei. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nach Angeben der Ärzte nicht bestanden. Die Polizisten nahmen den Beschuldigten noch in dem Haus fest.

"Der 28-Jährige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert", erläutert der Leiter der Mordkommission Heiner Olthuis. "Auch der Verletzte konnte bislang nicht zum Geschehen vernommen werden."

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat stehen noch ganz am Anfang.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2387.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell