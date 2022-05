POL-MS: Autos nach Wertgegenständen durchsucht - Polizisten stellen Jugendliche

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (3.5., 17:45 bis 18:30 Uhr) am Kanal einem Münsteraner seinen ungesicherten Fotorucksack aus dem Fahrradkorb entwendet. Der Radler war von der Manfred-von-Richthofen-Straße am Kanal in Richtung Warendorfer Straße unterwegs. Am Ende der Fahrt stellte er den Verlust der Tasche samt Kamera, ...

