LPI-SHL: Eigentümer löscht eigenständig Brand

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter zerschnitt in der Zeit vom 27.12.2022 bis 11.01.2023 einen 1,20 Meter hohen Maschendrahtzaun an einem Grundstück in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

mehr