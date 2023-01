Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tür beschädigt

Oberschönau (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Freitag (13.01.2023) gegen 00:00 Uhr die sechs einzelnen Glasscheiben an einer Hauseingangstür in der Oberschönauer Straße in Oberschönau ein und traten danach noch gegen die Tür. Der 27-jährige Bewohner wurde von den Geräuschen geweckt, schaute aus dem Fenster und sah noch zwei Männer davonrennen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

