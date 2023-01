LPI-SHL: Unfall gebaut und weitergefahren

Sachsenbrunn (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Mittwochabend einen 38-jährigen Autofahrer in Sachsenbrunn. Der vor Ort freiwillig durchgeführte Drogenvortest zeigte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten und seinen Wagen an der Kontrollstelle stehen lassen. Ihn erwartet ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

