POL-ROW: ++ Radfahrerin fährt Fußgängerin an ++ Acht blaue Säcke mit Hausmüll entsorgt ++ Trunkenheitsfahrt endet auf dem Parkplatz ++ Taschendiebe im Discounter ++ Seniorin beim Einkaufen beklaut ++

Radfahrerin fährt Fußgängerin an

Rotenburg. Eine 47 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstagmittag bei einer Kollision mit einer Radfahrerin verletzt worden. Die 44-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr mit ihrem Rad den Gehweg an der Jägerhöhe und übersah dabei die Fußgängerin, als sie von einem Grundstück auf den Fußweg trat. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 47-Jährige leichte Verletzungen an der Hand zu. Sie kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Acht blaue Säcke mit Hausmüll entsorgt

Fintel. Die Finteler Polizei ermittelt derzeit gegen einen amtsbekannten 21-jährigen Mann. Er steht im Verdacht im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes acht blaue Plastiksäcke mit Hausmüll auf dem Spielplatz Am Markt/Burvagsweg illegal entsorgt zu haben. Zeugen beobachteten den jungen Mann, als er die Säcke dort deponierte. Die Finteler Beamten leiteten gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein.

Trunkenheitsfahrt endet auf dem Parkplatz

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Donnerstagabend einen 60 Jahre alten, betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Vitusplatz unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,1 Promille an. Außerdem ergaben erste Ermittlungen, dass der 60-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Taschendiebe im Discounter

Visselhövede. Am Donnerstagnachmittag ist ein 61-jähriger Visselhöveder in einem Discounter an der Süderstraße Opfer von Taschendieben geworden. Während der Mann gegen 16.30 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, schnappten sich die Unbekannten sein Portemonnaie aus der linken Jackentasche. Darin befand sich neben Bargeld der übliche Inhalt.

Seniorin beim Einkaufen beklaut

Scheeßel. Eine 77-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag in einem Discounter am Vahlder Weg von unbekannten Tätern bestohlen worden. Unbemerkt hatten sie sich das Portemonnaie der Seniorin geschnappt und rund einhundert Euro herausgenommen. Nach dem Diebstahl warfen sie die geplünderte Geldbörse fort.

Gutes Ende nach WhatsApp-Betrug

Gnarrenburg. Ein WhatsApp-Betrug hat für eine 59-Jährige Frau in dieser Woche ein glückliches Ende gefunden. Am Montagnachmittag meldete sich die angebliche Tochter der Frau mit einer kurzen Nachricht. Ihr altes Handy sei defekt und ihre "Mutter" möge doch bitte die neue Telefonnummer einspeichern. Dann täuschte die "Tochter" eine finanzielle Notlage vor und bat um Unterstützung. Die 59-Jährige überwies knapp zweitausend Euro für eine Rechnung. Als der Betrug erkannt wurde, schaltete die Betrogene sofort ihre Bank ein. Dort konnte man eine Rückbuchung erwirken.

