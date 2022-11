LKA-HE: Operation "Trivium": Hessische Polizei beteiligt sich an internationalen Aktionstagen gegen Diebesbanden

Wiesbaden (ots) - Die Ermittler und Zielfahnder des Hessischen Landeskriminalamts konnten innerhalb kurzer Zeit zwei Erfolge feiern: Ein mutmaßlicher Mörder wurde in Frankfurt am Main festgenommen, ein mutmaßlicher Drogenhändler in Moldau lokalisiert und noch vor Ort von den dortigen Spezialkräften ergriffen. ...

