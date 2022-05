Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 39-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen 39 Jahre alten Mann. Aus bislang unbekannter Ursache pöbelte der 39-Jährige am Montag gegen 11:25 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Männer an und schlug einem gegen die Brust. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen konnte den Aggressor vor einem Bankinstitut feststellen. Der sichtlich aggressive und mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 39-jährige wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen werden. Auf der Fahrt zur Dienststelle bedrohte und beleidigte er die beiden eingesetzten Beamten. In der Gewahrsamseinrichtung angekommen, leistete der 39-jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auch als er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde, verhielt sich der Mann aggressiv. Er leistete auch dort weiterhin Widerstand und beleidigte und bedrohte die anwesenden Polizeibeamten und Pflegekräfte.

