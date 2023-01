Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Einbrüche

Sprockhövel (ots)

Am Montag (02.01) kam es zu zwei Einbruchsdelikten in Haßlinghausen. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr stiegen Unbekannte in Häuser an der Schmiedestraße und im Kohlentreiberweg ein. In der Schmiedestraße schlugen die Täter mit einem Ziegelstein die rückwärtige Glasscheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen, ob etwas entwendet wurde konnte bisher nicht gesagt werden. Im Kohlentreiberweg schlugen die Täter ebenfalls die Scheibe eines Kellerfensters ein. Ein Nachbar vernahm die verdächtigen Geräusche und schaute nach, Täter konnte er nicht mehr feststellen, es ist aber davon auszugehen, dass er diese störte und an ihrem weiteren Vorhaben hinderte. Es kam zu keinem Beuteschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell