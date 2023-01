POL-EN: Breckerfeld - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter (ots) - Am Silvesterabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Reihenhauses in der Sven-Hedin-Straße auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: ...

