POL-EN: Hattingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wetter (ots) - Am 01.01.2023 gegen 00:25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Wetteraner mit seinem E-Scooter die Bergstraße in Wengern. In Höhe Hausnummer 35 stürzte dieser aus noch unbekannter Ursache und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Er wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

