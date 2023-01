POL-EN: Wetter - Einbruch in Reihenhaus

Hattingen (ots) - In der Nacht vom 30.12. auf den 31.12.2022 hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Essener Straße auf. Sie durchsuchten das Schlafzimmer vermutlich nach Wertsachen und entfernten sich unerkannt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

