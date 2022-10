LPI-SHL: Vandalismus an Verkehrszeichen

Meiningen (ots) - Am Morgen des 15.10.22 zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr kam es in Meiningen, Anton-Ulrich-Straße 4 zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür. Unbekannte beschädigten diese durch Tritte und flüchteten anschließend. Zeugen, welche etwas beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

