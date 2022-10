Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschädigte gesucht!

Walldorf (ots)

Am 15.10.2022 gg. 17.30 Uhr kam es zu einem Vorfall in Walldorf, Spitalstraße, wobei vermutlich eine Frau durch eine Getränkeflasche am Kopf getroffen wurde. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie das Wurfgeschoss aus einem fahrenden Auto heraus geworfen wurde und eine Passantin traf. Der "Werfer" konnte durch die Polizei festgestellt werden, jedoch gibt es derzeit keine Hinweise zur geschädigten Passantin. Aus diesem Grund bittet die Meininger Polizei die Frau, welche Opfer des Wurfes wurde, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell