Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Hoher Sachschaden und vier Verletzte nach Trunkenheitsfahrt

Hattingen (ots)

Ein 48-jähriger Hattinger verlor am Neujahrsmorgen die Kontrolle über seinen Daimler und kollidierte mit einer Lichtzeichenanlage und einer Laterne. Der Hattinger fuhr gegen 03:15 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Friedrichstraße. Aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein und prallte gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage. Durch herumfliegende Teile der Lichtzeichenanlage wurden drei weitere parkende Fahrzeuge und ein Garagentor beschädigt. Der Pkw kollidierte einige Meter weiter mit einer Straßenlaterne, welche ebenfalls aus der Verankerung gerissen wurde und ein in der Nähe stehendes Haus beschädigte. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der 48-jährige Fahrer und drei weitere Insassen (21/22/22) konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen, sie wurden leicht verletzt. Lediglich der 21-Jährige Mitfahrer wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell