Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln des Küchenfensters, am 03.2022, in der Zeit 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr, in ein Wohnhaus im Wohngebiet Siebenstücken in Senden ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Einen Wandtresor öffneten sie gewaltsam und entwendeten Bargeld und Schmuck in einem fünfstelligem Wert. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

