POL-MA: Mühlhausen-Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte

Mannheim-Sandhofen (ots) - Am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 20 Uhr kam es in der Groß-Gerauer Straße in Sandhofen und in der Schalbacher Straße in Waldhof zu zwei Wohnungseinbrüchen. Hierbei gelangte unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terassen- oder Balkontür in die Wohnräumlichkeiten. Aufgrund des engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs ist davon ...

mehr