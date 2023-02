POL-ROW: Fernfahrer informieren sich über Erste Hilfe

Polizeiinspektion Rotenburg

Sittensen / A1-Rastanalge Ostetal (Süd)

Führerscheininhaber können sich mit Sicherheit noch daran erinnern, im Rahmen der Fahrschule einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert zu haben. Aber wie geht das nochmal mit der stabilen Seitenlage und wie lässt sich eigentlich ein Schlaganfall erkennen?

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen und auch andere Themenfelder der Ersten-Hilfe ins Gedächtnis zu rufen, lud das Moderatorenteam des Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwoch zum 194. Mal ein.

Gemeinsam mit den 28 Teilnehmenden wurden zu Beginn des Abends die Schwerpunkte abgestimmt und der Verlauf des Stammtisches, genau auf den Wissensdurst der Gäste zugeschnitten. Neben wichtigen Informationen zu plötzlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder der Herz-Lungen-Wiederbelebung, konnten durch praktische Übungen, wie der stabilen Seitenlage und dem Abnehmen eines Motorradhelmes, Handlungsabläufe aufgefrischt und gefestigt werden.

Es durften aber auch Themen wie eine Unterzuckerung und das Bedienen eines AED Defibrillator nicht fehlen. Die Funktion und Handhabung eines AED konnte anschaulich anhand eines Vorführgerätes gezeigt und erklärt werden. Auch wurde erläutert, wo und wie solche Geräte aufgefunden werden können: "Ein weißes Herz auf grünem Grund und einem Blitz in der Mitte ist das internationale Symbol für einen solchen Lebensretter. Häufig sind diese dort zu finden, wo viele Menschen zusammenkommen, wie Flughäfen, Rastanlagen, Bahnhöfen, wusste PHK Platen zu berichten. Ein Gast erklärte, dass er einen AED immer in seinem LKW dabei habe, um im Ernstfall schnell helfen zu können und habe an seinem LKW auch ein solches Symbol angebracht.

