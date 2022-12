Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Randale führt zu Einsatz von Polizeihund

Gengenbach (ots)

Das Verhalten einer Frau führte am Mittwochabend zum Einsatz eines Polizeihundes und leichten Verletzungen der Randaliererin. Zeugen hatten gegen 18 Uhr über den Notruf gemeldet, dass die Frau einer Unterkunft in der Straße "Am Felseneck" randalieren und mit einem Messer hantieren würde. Beim Eintreffen der zur Hilfe eilenden Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Polizeihundeführerstaffel richtete sich die Wut der Bewohnerin gegen die Ordnungshüter, die den Angriff durch den Einsatz eines Polizeihundes abwehren konnten. Durch die Widerstandshandlungen der Frau wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Angreiferin selbst musste mit leichten Verletzungen durch den Biss des Polizeihundes medizinisch versorgt werden. Nun muss sie mit einer Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell