POL-OG: Baden-Baden - Massiver Widerstand nach Bedrohungen

Rastatt (ots) - Nach dem Unfalltod einer 98 Jahre alten Frau, haben die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden ein Ermittlungsverfahren gegen einen 61-Jährigen eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau am Morgen des 15. Dezember durch den gewerblichen Fahrdienst in ihrem Rollstuhl zu einem Arzttermin gefahren worden. Weil der 61 Jahre alte Fahrer die Seniorin versehentlich zu einer falschen Praxis in der ...

