POL-OG: Durmersheim, B36 - Unfall nach Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Durmersheim, B36 (ots)

Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten kam es am Mittwochnachmittag auf der B 36. Gegen 13:20 Uhr sollen zwei dunkle Audis mehrere Fahrzeuge zwischen den Einmündungen Durmersheim-Nord und der Einmündung der K 3723 überholt und dadurch eine Autofahrerin zum Abbremsen gezwungen haben. In der Folge kam es hierdurch zum Auffahren zweier weitere Fahrzeuge auf das Auto der Frau. Die Fahrerin des ersten Fahrzeuges wurde durch den Unfall verletzt und in eine Klinik gebracht. Auch ein Kind und ein Mitfahrer im zweiten Fahrzeug wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Trotz spürbarer Schmerzen benötigte der dritte Autofahrer keine medizinische Hilfe vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, setzten die Fahrer des gesuchten schwarzen Audi A4 oder A5 und des blauen Audi A4 oder A5 ihre Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten oder dem Unfall geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07245 912710 an die Beamten des Polizeipostens Bietigheim.

/rs

