POL-OG: Haslach - Ermittlungen eingeleitet

Haslach (ots)

Eine rauchende Herdplatte und ein verstorbener Bewohner sorgten am Mittwochmorgen für den Einsatz der Rettungskräfte und der Polizei in der Straße "Im Spießacker". Um 8 Uhr wurden die Rettungs- und Polizeileitstellen über einen möglichen Wohnungsbrand informiert, in dessen Zusammenhang auch eine leblose Person aufgefunden wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, war in der Wohnung des Mannes kein Feuer ausgebrochen. Ein auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassener Topf sorgte offenbar für eine leichte Rauchentwicklung, was über den Rauchmelder die Nachbarschaft alarmierte. Der Bewohner selbst wurde außerhalb der Wohnung im Bereich eines Innenhofes aufgefunden. Ob eine medizinische Ursache Grund für das Ableben darstellte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

