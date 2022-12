Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Hoher Sachschaden

Gaggenau (ots)

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin befuhr die Murgtalstraße in Richtung Bischweier, als sie aufgrund einer bisher unbekannten Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte die 44-jährige Daimler-Fahrerin mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Verletzt wurde durch die Kollision niemand. Am Fahrzeug der Mittvierzigerin sowie an dem beschädigten Kia und BMW entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

