POL-OG: Offenburg, A5 - Kollision beim Verlassen der Autobahn

Ötigheim (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben aufgrund eines gestohlenen Wohnanhängers die Ermittlungen gegen unbekannte Täter aufgenommen. Der Wohnwagen der Marke Fendt wurde durch den Eigentümer am Dienstag gegen 23:55 Uhr auf seinem Grundstück in der Veilchenstraße, zwischen Garage und geparktem Auto, zuletzt gesehen. Kurze Zeit später befand sich das Fahrzeug nicht mehr an ursprünglich ...

mehr