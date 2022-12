Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Wohnwagen entwendet, Zeugen gesucht

Ötigheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben aufgrund eines gestohlenen Wohnanhängers die Ermittlungen gegen unbekannte Täter aufgenommen. Der Wohnwagen der Marke Fendt wurde durch den Eigentümer am Dienstag gegen 23:55 Uhr auf seinem Grundstück in der Veilchenstraße, zwischen Garage und geparktem Auto, zuletzt gesehen. Kurze Zeit später befand sich das Fahrzeug nicht mehr an ursprünglich abgestellter Örtlichkeit. Durch eine unbekannte Täterschaft wurde der Wohnanhänger zwischen 23:55 Uhr und 00:16 Uhr aus der Einfahrt des Grundstücks geschoben und anschließend von der Örtlichkeit abtransportiert. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Bei Diebstählen in dieser Kategorie handelt es sich längst um keine Seltenheit mehr. Im Bereich Rastatt kam es bereits kürzlich erst zum Diebstahl eines Wohnanhängers. Auffällig ist, dass hier beide Male Fahrzeuge der Marke Fendt betroffen waren. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu einem der Täter geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0, bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell