Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbrüche über Weihnachten

Täterfestnahme

Sinzheim (ots)

Zu mehreren Einbrüchen kam es über die Feiertage in Sinzheim. In einem Fall gelang dabei die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen. Im Windener Weg kam es an Heiligabend zu einem Einbruch, bei dem sich Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen verschafften und sämtliche Räume in dem Gebäude nach Lohnenswertem durchwühlten. Über einen Balkon verschafften sich wenig später zwei Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Hauptstraße. Durch Zeugen alarmiert, gelang kurz darauf die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen, der sein Glück in der Flucht zu Fuß über mehrere Zäune und eine Mauer versuchte. Während der 38-Jährige so in Handschellen endete, gelang seinem unbekannten Komplizen die Flucht. Im Hofrebenweg wurde tags darauf eine Terrassentür am aufgebrochen und im Anschluss diverse Wertgegenstände entwendet.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell