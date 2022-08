Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 26.08. - 28.08.2022

Jever/Wangerland/Schortens (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Jever

Zeit: 26.08.22; 17:45 Uhr bis 18:20 Uhr

Ort: Mühlenstraße 72, 26441 Jever Am 26.08.2022, gegen 17:45 Uhr, parkte eine Geschädigte ihren Pkw (Mercedes, FRI-Kennung) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mühlenstraße in Jever. Als sie gegen 18:20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fahrzeug auf der Beifahrerseite eine Beschädigung in Form einer Delle aufwies. Diese könnte augenscheinlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür auf der danebenliegenden Parkfläche entstanden sein. Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit E-Scooter

Zeit: 27.08.2022, 12:14 Uhr

Ort: Mühlenstraße 55, Jever Am 27.08.2022, gegen 12:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever eine 27-jährige Führerin eines sog. E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr versehen war und somit aktuell nicht versichert war. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel

Zeit: 28.08.2022, 10:43 Uhr

Ort: An der alten Bundesstraße, 26441 Jever Am 27.08.2022, gegen 10:43 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei aus Jever einen 42-jährigen Führer eines Pkw im Bereich "An der alten Bundesstraße" in Jever. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente für eine Drogenbeeinflussung des Mannes. Ihm wurde aus diesem Grund eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Hooksiel

Zeit: 27.08.2022, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr Ort: Georg-Adden-Straße 26, 26434 Wangerland Am 27.08.2022, gegen 11:00 Uhr wurde ein VW Käfer Oldtimer (WHV-Kennung) in der Georg-Adden-Straße in Hooksiel geparkt. Als der Fahrzeugführer gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Pkw auf der Fahrerseite offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt in Hohenkirchen

Zeit: 28.08.2022, 04:10 Uhr

Ort: Jeversche Straße, 26434 Wangerland Am 28.08.2022, gegen 04:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever einen 28-jährigen Pkw-Führer im Bereich der Jeverschen Straße in Hohenkirchen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,78 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Mann erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Körperverletzung im Rahmen einer größeren Feierlichkeit in Hohenkirchen

Zeit: 28.08.2022, 01:30 Uhr

Ort: Im Gewerbegebiet 7, Hohenkirchen Am 28.08.2022, gegen 01:30 Uhr, kam es im Rahmen einer größeren Feierlichkeit im Gewerbegebiet in Hohenkirchen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen Mannes. Ihm wurde, im Rahmen von zunächst verbalen Streitigkeiten, von einem 36-jährigen Mann ein Faustschlag in das Gesicht versetzt. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Den Angreifer erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Beleidigung zum Nachteil einer jungen Frau in Schortens

Zeit: 27.08.2022, 14:15 Uhr, Ort: Schooster Straße 4, 26419 Schortens Am 27.08.2022, gegen 14:15 Uhr, wurde eine 16-Jährige im Bereich der Schooster Straße von einem aggressiven, zurzeit unbekannten Mann beleidigt. Die Geschädigte hielt sich an einer Bushaltestelle im Bereich einer nahegelegenen Diskothek auf. In diesem Bereich hielt sich auch eine männliche Person auf, die scheinbar wahllos Passanten und Verkehrsteilnehmer beleidigte, aggressiv anschrie und ihnen hinterher lief. Die 16-Jährige, die vor Ort auf den Bus wartete, wurde ebenfalls von dem Mann beleidigt. Der Mann konnte folgendermaßen beschrieben werden:

- 25 - 30 Jahre alt - korpulente Statur - etwa 170 cm groß - sehr kurzes Haupthaar - blaues Kurzarm-Hemd; kurze Cargohose

Die 16-Jährige entfernte sich mit dem eintreffenden Bus und der Mann setzte seinen Weg pöbelnd in Richtung Menkestraße fortgesetzt. Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, oder weitere Geschädigte werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

