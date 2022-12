Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Schulwegkontrolle am Trifelsgymnasium

Annweiler (ots)

Am frühen Morgen des 09.12.22 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiwache Annweiler in Absprache mit der Schulleitung des Trifelsgymnasiums die zur Schule anfahrenden Eltern und Schüler. Insbesondere die sogenannten "Elterntaxis" wurden näher betrachtet und im Hinblick auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen der Insassen hin überprüft. Es wurden auch mehrere Fahrzeuge, in welchen manche Eltern ihre Sprößlinge durch die gesperrte Schulzufahrt bis vor die Eingangstür fahren wollten, angehalten. Die Insassen wurden in der Folge auf den Fußweg verwiesen. Gerade diese Fahrzeuge behindern den eingerichteten Buspendelverkehr erheblich, weshalb an deren Verständnis zur Einhaltung des Durchfahrtverbotes appelliert wurde. Insgesamt war die Resonanz sowohl bei den Eltern, den Schülern und auch den Lehrern des Gymnasiums durchweg positiv. Die Kontrollen werden zu gegebener Zeit wiederholt.

