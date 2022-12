Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dörrenbach - K22 Linienbus beschädigt und geflüchtet

Dörrenbach - K22 (ots)

Am Donnerstag, 08.12.22, gegen 19:10 Uhr, kam es auf der K22, kurz vor dem Ortseingang Dörrenbach, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer eines vermutlich dunkelgrünen Pkw Opel Corsa, kam beim Befahren der K22 aus Richtung Dörrenbach kommend, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei einen entgegenkommenden Linienbus. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung B38 fort. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

