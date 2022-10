Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Werkzeuge aus Gartenhaus entwendet worden

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (27. Oktober 2022), 15:00 Uhr und Samstag (29. Oktober 2022), 10:00 Uhr kam es in Uedem zu einem Diebstahl. Der oder die bislang verschafften sich Zutritt zu einem Garten eines Grundstücks an der Straße Stadtweg-West. Aus einem dort befindlichen Gartenhaus entwendeten Sie mehrere Werkzeugkoffer, in welchen sich wiederum mehrere Flex befanden. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den beiden beschriebenen Sachverhalten nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

