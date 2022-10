Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Katalysator von grauem Mitsubishi Carisma entwendet worden

Goch-Hassum (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (26. Oktober 2022), 12:00 Uhr bis Freitag (28. Oktober 2022), 14:00 Uhr, kam es an der Adresse Am Steeg in Goch zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Katalysator von einem grauen Mitsubishi Carisma, eines 48-jährigen Fahrzeughalters. Das Fahrzeug hatte zur Tatzeit an der Grundstückseinfahrt eines Einfamilienhauses gestanden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell