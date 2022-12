POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl auf Bellheimer Friedhof

Bad Bergzabern (ots) - Bei Verkehrskontrollen am Vormittag des 06.12.2022 wurde in der Weinstraße das Benutzungsverbot von Mobiltelefonen während der Fahrt, kontrolliert. Fünf Fahrzeugführer hatten sich an das Verbot nicht gehalten und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Drei weitere Verkehrsteilnehmer legten während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt an. Sie wurden deshalb gebührenpflichtig verwarnt. In der ...

mehr