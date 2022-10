Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Steinfurt (ots)

Ausgehobener Kanaldeckel gefährdet Sicherheit der Verkehrsteilnehmer

Am Sonntag (02.10.) wurde zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr an der Straße Pottkamp in Höhe Hausnummer 35 ein Kanaldeckel ausgehoben. Dadurch wurde die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Zweiradfahrern, erheblich beeinträchtigt. Die Polizei in Ibbenbüren hat eine Strafanzeige gefertigt und die Ermittlungen zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/5914315 zu melden.

