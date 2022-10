POL-ST: Ibbenbüren, Diebstähle aus Kfz

Steinfurt (ots) - Roter Renault Clio beschädigt Am Samstag (01.10.) wurde an der Friedrich-Bülten-Straße im Zeitraum von 18.10 Uhr bis 21.30 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Der rote Renault Clio war am Fahrbahnrand zwischen den Wohnhäusern 12-16 abgestellt. Durch einen unbekannten Verursacher wurde der Pkw an der Fahrertür durch eine Eindellung und Kratzern beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der ...

