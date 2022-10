Polizei Steinfurt

POL-ST: Raub auf Supermarkt in Metelen Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Freitag, den 30.09.2022 gegen 21:30 Uhr in Metelen (Neutor 28) den K&K Markt überfallen. Einer der Täter bedrohte mit einer Schusswaffe die Mitarbeiterinnen des Marktes. Der zweite Täter begab sich zum Kassenbereich und riss die Kasse aus der Halterung. Die Täter verließen dann mit der Beute den Markt und flüchteten mit einem silbernen Kombi in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein neueres Modell handeln, möglicherweise um einen silberfarbenen Mercedes Kombi.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlank / sportliches Erscheinungsbild - blaue Augen

bekleidet mit :

- schwarzer Kleidung - schwarze ADIDAS Hose - Cappy schwarz

Zum zweiten Täter liegen keine Informationen vor. Beide Personen sprachen "hochdeutsch". Eine sofortig eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise können an die Polizeiwache Ochtrup -- 02551 15 4155 -- oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell