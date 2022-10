Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, versuchter Einbruch

Steinfurt (ots)

Täter lösen Alarm aus

Am Freitag (30.09.) wurde die Polizei zu einem versuchten Einbruch in die Frauenstraße gerufen. Unbekannte Täter versuchten gegen 05.40 Uhr gewaltsam zwei Türen zu dem Bekleidungsgeschäft Theo Dreier zu öffnen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter nicht in das Geschäft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

