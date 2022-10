Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Schockanruf und WhatsApp-Masche: Betrüger machen Beute

Betrüger im gesamten Kreisgebiet aktiv

Erneut ist es im Kreis Steinfurt zu Schockanrufen und WhatsApp-Betrugsmaschen gekommen. In einem Fall gelang es den Betrügern, einen fünfstelligen Betrag zu erbeuten. Am Freitagnachmittag (30.09.2022) meldet sich eine Unbekannte telefonisch bei einem Ehepaar (70 und 67 Jahre) in Rheine. Die Anruferin gab sich als Tochter des Ehepaares aus. Sie berichtete, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Das weitere Gespräch übernahm daraufhin ein angeblicher Polizeibeamter. Er teilte mit, dass die Tochter nur bei Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe aus dem Polizeigewahrsam entlassen werde könne - mit geschickter und manipulativer Gesprächsführung überzeugte er das Ehepaar. Nachdem das Paar bei einer Bank den geforderten Betrag abgehoben hat - ständig in telefonischem Kontakt zum Betrüger - kam es gegen 15.15 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des Amtsgerichts Rheine zur Geldübergabe an eine Frau. Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 30-35 Jahre alt, schlanke Statue, dunkle schulterlange und zum Zopf gebundene Haare, Kopftuch, dunkle Hose, Jacke mit Landeswappen NRW. Nach der Geldübergabe entfernte sich die Frau zu Fuß Richtung Salzberger Straße und verschwand in unbekannter Richtung. Dreister Weise teilte der Betrüger im Anschluss auch noch telefonisch mit, dass die Übergabe geklappt habe und die Tochter aus dem Gewahrsam entlassen worden sei. Erst danach nahmen die Eltern Kontakt zur echten Tochter auf - und der Betrug flog auf. In weiteren Fällen am vergangenen Wochenende waren Betrüger mit der sogenannten WhatsApp-Masche erfolgreich. Die Unbekannten nahmen per WhatsApp Kontakt zu den Geschädigten auf und gaben sich als Angehörige aus. Im Chatverlauf baten sie um Geld - in drei Fällen kam es zu Überweisungen in vierstelliger Höhe an die Betrüger. Abermals warnt die Polizei eindringlich vor diesen Betrugsmaschen! Seien Sie misstrauisch, wenn sie von Unbekannten kontaktiert werden, insbesondere dann, wenn es zu Geldforderungen kommt. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und gehen Sie nicht auf Forderungen ein: Im Zweifel legen Sie einfach auf. Geben Sie keine persönliche Informationen preis, weder zum Vermögen noch zu persönlichen Verhältnisse. Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

