POL-OS: Osnabrück: Mercedes Sprinter in Voxtrup entwendet

Osnabrück (ots) - In der Straße Am Riedenbach verhinderten aufmerksame Nachbarn am Sonntagnachmittag den Einbruch in ein Wohnhaus. Ein Unbekannter hatte sich auf dem Grundstück der verreisten Nachbarn herumgetrieben und es waren Hebelspuren an einem Fenster erkennbar. Nach dem Notruf löste die Polizei eine Nahbereichsfahndung aus, die Zeugen hatten eine ...

