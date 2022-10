Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

42-Jähriger verliert beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug

Am Montag (03.10.2022) ist es gegen 13.30 Uhr auf der Schöppinger Straße ( L 582) zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer gekommen. Der 42-jährige Mann aus Velen (Kreis Borken) war mit seinem Ducati-Motorrad als letzter Fahrer einer mehrköpfigen Motorradgruppe auf der Schöppinger Straße in Richtung Metelen unterwegs. In Höhe des Brinckwirths-Erbe-Weg überholte er drei andere Motorräder. Nach ersten Erkenntnissen hat der Velener dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

