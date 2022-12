POL-PDLD: Freisbach - Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Jockgrim (ots) - Jockgrim; In der Nacht auf den 07.12.2022 haben unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser in der Anlage "Im Schemel" aufgebrochen und mehrere Geräte und Werkzeuge entwendet. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Polizeiinspektion Wörth Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-1803 Telefax 07271 9221-1920 ...

