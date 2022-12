Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Betrunken unterwegs

Kehl (ots)

Nach einer Streitigkeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einer Tankstelle in Kehl, konnte ein 44-jähriger Mann betrunken aus dem Straßenverkehr gezogen werden. Der Mittvierziger war dabei sein Fahrzeug zu Betanken, als er bemerkte, dass es ihm nicht möglich sei zu bezahlen. Hierauf entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Angestellten der Tankstelle und dem betrunkenen Mann. Zur Klärung des Problems wurde die Polizei hinzugezogen. Vor Ort war bei dem BMW-Fahrer starker Alkoholgeruch wahrzunehmen. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von circa 2 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und weitere Maßnahmen eingeleitet.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell