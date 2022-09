Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - E-Scooter weg

Am Dienstag stahl ein Unbekannter gleich zwei E-Scooter in Geislingen.

Die Jugendlichen stellten gegen 7.40 Uhr ihre E-Scooter in der Rheinlandstraße bei den dortigen Fahrradständern des Schulzentrums ab. Sie schlossen beide Fahrzeuge mit einem Fahrradschloss an dem Ständer an. Als die Besitzer gegen 15.50 Uhr wieder zurückkamen, waren die Fahrzeuge weg. Ein Unbekannter stahl wohl beide, das durchgeschnittene Schloss ließ er zurück.

Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) sucht nun nach den E-Scootern und dem Dieb. Die beiden Fahrzeuge sind von den Herstellern Segway-Ninebot Max und Ninebot Tech Co. Mi Pro 2 und haben grüne Versicherungskennzeichen.

Hinweis:

Sichern Sie Kleinfahrzeuge vor Diebstahl. Oft werden leichte Fahrzeuge von Dieben einfach weggetragen. Schießen Sie Ihr Fahrzeug an einem festen Fahrradständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

