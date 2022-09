Ulm (ots) - Der E-Scooter stand zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr am Marktplatz vor einem Geschäft. Der Besitzer hatte sein Gefährt mit einem Schloss am Vorderrad gesichert, aber nicht an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen. Zudem steckte der Schlüssel im Fahrradschloß. Der unbekannte Dieb konnte den Scooter somit ohne große Probleme mitnehmen. Das ...

mehr