Polizei Bochum

POL-BO: Die Kripo bittet um Mithilfe: Wer kennt diese beiden Personen?

Bochum (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse im November 2022 in Bochum, veröffentlicht die Kripo mit richterlichem Beschluss Fotos von zwei Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese beiden Personen?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/94073

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 7. November, gegen 17.45 Uhr in einer Wett- und Lotterieannahmestelle an der Hochstraße in Bochum die Geldbörse einer 44-jährigen Bochumerin entwendet zu haben.

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8406 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell