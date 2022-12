Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mutmaßliche Einbrecher dingfest gemacht

Baden-Baden (ots)

Zwei junge Männer wurden in der vergangenen Nacht in der Innenstadt von Baden-Baden vorläufig festgenommen. Zeugen hatten gegen 02:00 Uhr beobachtet, wie dunkel gekleidete Personen versuchten, die Scheibe eines Juweliergeschäfts in der Fußgängerzone einzuschlagen, und verständigten das Polizeirevier Baden-Baden. Kurze Zeit später konnten die Beamten die beiden Beschuldigten in der Tatortnähe antreffen und festnehmen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, den versuchten Einbruchsdiebstahl und auch einen Autoaufbruch in der Kaiserallee begangen zu haben. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Beweismittel, u.a. von Rauschgift. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /mk/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell