POL-DU: Alt-Hamborn/Meiderich: Vor den Augen der Polizei - 18-Jähriger fährt über Rot

Polizisten der Hundertschaft haben am Donnerstagabend (8. Dezember, 22:15 Uhr) einen Audi-Fahrer (18) nach mehreren waghalsigen Fahrmanövern gestoppt. Der junge Mann fiel den Beamten im Bereich Duisburger Straße/Walther-Rathenau-Straße auf, weil er über Rot fuhr. Die Polizei folgte dem 18-Jährigen auf die Autobahn A 59 in Richtung Süden, wo er auf bis zu 160 km/h beschleunigte (Tempo-80-Zone), andere Verkehrsteilnehmer bedrängte und gefährdete. In Meiderich auf der Letjensstraße hielt der Autofahrer, nachdem er erneut über Rot gefahren war, schließlich an. Er erzählte den Beamten, dass sein Beifahrer (18) eine Panikattacke gehabt hätte und er deswegen so gefahren sei. Die Polizisten stellten den Audi Q7 und den Führerschein des 18-Jährigen sicher. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

