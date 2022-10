POL-KR: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (20. Oktober 2022) erhielt ein Ehepaar gegen 13 Uhr einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und durch die Zahlung einer Kaution freigelassen werden könne. Am Schalter einer Bank auf dem Ostwall hob das Ehepaar einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Der ...

